Il dolore di Drake dopo la tragedia di Astroworld: «Il mio cuore è spezzato»

HOUSTON - Drake ha spiegato di essere a pezzi dopo quanto avvenuto al festival Astroworld di Houston. Nelle scorse ore il rapper canadese (co-organizzatore dell'evento insieme a Travis Scott) ha pubblicato su Instagram le sue prime dichiarazioni a proposito della tragedia.

«Ho passato gli ultimi giorni cercando di comprendere questa devastante tragedia. Odio ricorrere a questa piattaforma per esprimere un'emozione delicata come il dolore, ma è qui che mi trovo», ha scritto Drake. «Il mio cuore è spezzato per le famiglie e gli amici di coloro che hanno perso la vita e per chiunque stia soffrendo. Continuerò a pregare per tutti loro e mi metterò a disposizione in ogni modo possibile. Che Dio sia con tutti voi", ha aggiunto.

Anche Scott si è detto sconvolto per quanto avvenuto e ha assicurato che tutti i partecipanti all'evento saranno completamente rimborsati.