Oscar, red carpet: tanti gli abiti wow, ma non sono mancati i flop

LOS ANGELES - Quello della 93esima edizione degli Oscar è stato un red carpet quasi normale, e a tratti è quasi riuscito a far dimenticare la presenza del Covid-19.

Le mascherine davanti alle telecamere erano quasi assenti, e le star hanno potuto posare mostrando, come di consueto, gli abiti ai fotografi. Niente bagno di flash però, perché i fotografi accreditati erano soltanto tre.

Anche il percorso sul tappeto rosso seguiva un rigido ordinamento (più del solito): le star avevano un tempo preciso per entrare, e dovevano mantenere le distanze tra loro, per quanto possibile.

Ma veniamo ai look: i colori dominanti sono stati l'oro e il rosso acceso. Ad indossare quest'ultimo ci hanno pensato l'attrice e produttrice Angela Bassett (firmato Alberta Ferretti), Reese Witherspoon (Dior) e Amanda Seyfried (Armani), quest'ultima candidata come migliore attrice non protagonista per il ruolo in "Mank".

Tra le star che hanno condotto la cerimonia c'era anche Zendaya, che ha sfilato con un abito giallo di Valentino che lasciava scoperta la pancia. Importanti anche i gioielli indossati, firmati Bulgari, del valore di più di 6 milioni di dollari.

Non poteva mancare un momento "principessa": ci ha pensato Maria Bakalova, che per la sua prima apparizione agli Oscar si è presentata sul red carpet con un abito bianco di Louis Vuitton con tanto di gonna in tulle.

Anche i fiocchi sono stati tra i protagonisti del red carpet. Ad indossarli con eleganza ci ha pensato anche Halle Berry, in un abito violetto.

Regina King si è presentata con un abito Louis Vuitton azzurro, che ricordava una farfalla.

Chi non ha stupito è stata Margot Robbie, che per l'occasione ha indossato un abito floreale bianco e nero di Chanel. Un abito semplice, forse troppo, per la cerimonia degli Oscar.

Il bianco è invece stato scelto da Viola Davis, anche lei candidata come migliore attrice per "Ma Rainey's Black Bottom" (abito di Alexander McQueen).

Glenn Close ha optato per un abito blu, con pantaloni neri e guanti.

Vanessa Kirby, nominata come miglior attrice protagonista per "Pieces of a Woman" ha invece optato per un'eleganza semplice con un abito rosa chiaro e strascico.

Laura Pausini non ha invece abbandonato il suo colore, il nero. Si è presentata con un abito lungo e spalle scoperte.

Tra i look più stravaganti non si può non includere l'outfit dell'attrice Laura Dern, chiamata a consegnare i premi durante la cerimonia. Il suo abito bianco e nero presentava una gonna di piume e un "maglioncino" a maniche lunghe.

Ma anche gli uomini si sono fatti notare, e non poco. Gary Oldman si è presentato con una camicia celeste, pochette e papillon. Lakeith Stanfield ha invece optato per una tuta (Saint Laurent), mentre Colman Domingo si è presentato con un total pink con tanto di paillettes (Versace). Ma il premio per l'outfit maschile più particolare va sicuramente a Leslie Odom Jr, nominato per due categorie: ha sfilato con un abito total gold (persino la camicia e la pochette) firmato Brioni.

L'oro è stato il colore scelto anche da Andra Day: il suo abito di Vera Wang aveva uno spacco vertiginoso. Ma l'abito oro firmato Valentino indossato da Carey Mulligan, protagonista di "Promising young woman" era decisamente tra i più belli.

AFP