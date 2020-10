Votare per Kanye West è «irresponsabile»

LOS ANGELES - Il voto delle elezioni presidenziali è una cosa seria: per questo Jennifer Aniston invita tutti gli elettori a non sprecare il loro voto su Kanye West.

La candidatura del rapper alla Casa Bianca incuriosisce molti, ma non la 51enne: «Non è divertente votare per Kanye. Non so in che altro modo dirlo. Per favore siate responsabili».

La star di Hollywood spiega di aver già votato, scegliendo l'accoppiata Joe Biden-Kamala Harris. Non ha optato per Trump, visto che «ha deciso che il razzismo è un non-problema. Ha ripetutamente e pubblicamente ignorato la scienza... Troppe persone sono morte».

Secondo Aniston il futuro degli Stati Uniti dipende dall'esito di questa elezione: in caso di rielezione di Trump molte categorie di persone (minoranze, anziani malati e così via) si troverebbero in una situazione ancora più critica di quella attuale.