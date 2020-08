Non solo politica: quante star della musica alla Convention democratica

MILWAUKEE - Nell'anno del coronavirus, senza festival musicali, la Convention democratica in corso in questi giorni si sta rivelando una delle migliori kermesse del 2020.

Merito di star di primissima grandezza che hanno deciso di esibirsi (virtualmente) in queste quattro serate. Da Billie Eilish a John Legend, da Common a Jennifer Hudson, senza dimenticare le Chicks, Stephen Stills, Billy Porter e altri ancora. «Questi artisti si impegnano a coinvolgere, registrare e mobilitare gli elettori per farci superare il traguardo a novembre» ha dichiarato al Los Angeles Times Stephanie Cutter, responsabile del programma. «Ci aiuteranno a raccontare la storia di dove siamo oggi come paese sotto la fallimentare leadership di Donald Trump, e la promessa di ciò che possiamo e dobbiamo essere con Joe Biden come presidente».

La ciliegina sulla torta è la creazione di un coro giovanile, con 57 bambini provenienti da ogni stato o territorio, che intonerà l'inno nazionale.