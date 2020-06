Chi fa delle mascherine una questione politica è «un idiota che non sa leggere»

SACRAMENTO - Arnold Schwarzenegger ha dichiarato che coloro che utilizzano la questione delle maschere per fare discorsi politici sono degli «idioti assoluti», che «non sanno leggere».

«Se tutti indossiamo la mascherina, rallentiamo la diffusione del virus e possiamo riaprire in sicurezza», ha infatti scritto in un Tweet l'ex Governatore della California, invitando le persone a continuare a indossare le coperture per il viso, importanti per contrastare il Covid-19.

Giovedì, lo ricordiamo, l'attuale Governatore della California Gavin Newsom ha reso obbligatorio l'uso della mascherina in pubblico. La decisione è stata presa in quanto lo Stato ha visto un aumento repentino di casi positivi negli ultimi giorni, dato che molte comunità hanno iniziato a riaprire.

«In parole povere, stiamo vedendo troppe persone con i volti scoperti, mettendo a rischio i reali progressi che abbiamo fatto nella lotta contro il virus», ha detto giovedì Newsom, secondo la CNN.

Schwarzenegger ha dichiarato di sostenere Newsom, per quanto riguarda le decisioni sulla sanità pubblica.

«Questa è al 100% la mossa giusta», ha twittato giovedì l'attore di Terminator, 72 anni. «Ci aiuterà a sconfiggere questo terribile virus». «Non è una questione politica», ha poi continuato Schwarzenegger. «Chiunque ne faccia una questione politica è un idiota assoluto che non sa leggere».