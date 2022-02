La voglia di rivalsa dell'eroe comune e l'eterna lotta tra angelo e demone

BELLINZONA - Oggi i Soulline pubblicano "Against Myself", il loro nuovo singolo. Marco, chitarrista della band melodic death metal ticinese, spiega: «Con "Against Myself" continua la storia dell'eroe comune che dopo un periodo di sconforto, si rialza» e che si posiziona nel solco tracciato dal precedente "Dragonfly". «La voglia di rivalsa è molta, ma è anche molto facile ricadere nell’abisso. Basta un secondo per cancellare tutti gli sforzi. Il brano è una scura e potente riflessione riguardo all’eterna lotta tra angelo e demone: “Mi arrendo o reagisco?”».

Il testo di "Against Myself" ha un carattere molto intimista e per questo motivo la band ha scelto di affidarsi nuovamente a Dalilù (nome d'arte di Dalila Ceccarelli) per il videoclip della canzone. La regista è infatti brillante nel cogliere le espressioni e le emozioni umane e, anche in questo video, mostrando la band che suona in un ambiente molto raccolto e a loro caro, è riuscita a trasmettere il significato del brano a chi lo guarda.

"Against Myself" è il secondo estratto da "Screaming Eyes", il nuovo disco in uscita per Massacre Records l'11 marzo prossimo.