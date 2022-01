"Dragonfly", quando l'eroe raccoglie le forze e si rialza

BELLINZONA - È stato pubblicato ieri "Dragonfly", il nuovo singolo dei ticinesi Soulline. È il primo singolo estratto da quello che sarà il nuovo album della band melodic death metal, "Screaming Eyes", che sarà dato alle stampe l'11 marzo prossimo per Massacre Records.

«“Dragonfly" coincide con il momento clou dell'album: il momento dove il nostro eroe, che nel video è rappresentato da una figura femminile, è spinto ad alzarsi» spiega Marco, chitarrista della band. «Egli infatti prende tutte le forze in suo possesso e agisce per rialzarsi e approfittare della sua nuova vita, ormai alleggerito dai pesi morti. Dopo aver sentito la musica creata da Lorenzo, Miles ha scritto il testo che è volutamente un seguito di Leviathan: "Abomination drags you down". Ma "Dragonfly" ti fa rialzare!».

Il videoclip, con il suo discreto carico ansiogeno, è stato diretto da Dalila "Dalilù" Ceccarelli e vede impegnati i componenti del gruppo più la protagonista Gauri Napoletano. La location è ticinese al 100%: l'ex cementificio Saceba a Morbio Inferiore. «I posti in disuso ci affascinano, e ci fanno lavorare d'immaginazione pensandoli attivi. Questo cementificio in mezzo al bosco è davvero molto "metal"!» ha commentato il frontman Ghebro.