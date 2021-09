Non è escluso un ritorno di Regé-Jean Page sul set di Bridgerton 2

LOS ANGELES - I fan si erano già messi il cuore in pace: il Duca di Hastings non sarebbe apparso nelle stagioni successive di Bridgerton, come d'altronde prevedono i libri dai quali ha preso ispirazione la serie. Regé-Jean Page era stato chiaro in passato: la sua partecipazione terminava alla fine della prima stagione.

Ma forse non tutto è perduto: in un'intervista rilasciata a GQ Uk, Page ha infatti dichiarato di non poter dire se apparirà nella seconda stagione. Ma data l'insistenza del giornalista, si è lasciato sfuggire un'affermazione che non è passata inosservata: «Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inaspettato?». Che sia una parte principale o un semplice cameo non è dato a saperlo, ma le probabilità di rivederlo nella fortunata serie di Netflix sembrano aumentare.

Stando ad indiscrezioni, Page avrebbe rifiutato la somma di 50'000 dollari ad episodio per qualche piccola apparizione nella seconda stagione. Che siano riusciti a trovare un accordo più vantaggioso?