La serie di "The Last Of Us" ha un volto (anzi, due)

NEW YORK - La trasposizione televisiva della saga videoludica di "The Last Of Us" sta iniziando a prendere concretamente forma. Dopo aver ufficializzato l'arrivo, lo scorso mese di novembre, HBO ha selezionato i protagonisti che dovranno vestire i panni di Joel ed Ellie.

Si tratta di Pedro Pascal - noto per i suoi ruoli ne "Il Trono di Spade" e, negli ultimi anni, per i successi con "Narcos", "The Mandalorian" e la saga di Wonder Woman - e Bella Ramsey, già volto di Lyanna Mormont nella saga ispirata alle opere di George R. R. Martin e vincitrice del British Academy Children's Award nel 2019 con la serie "Una strega imbranata".

Ambientata a una dozzina di anni dai nostri giorni, dopo che un'infezione ha decimato la popolazione mondiale, la serie è scritta e prodotta da Neil Druckman, già produttore del titolo di Naughty Dog, e Craig Mazin, firma esecutiva dietro al successo di "Chernobyl".

Non si sa ancora nulla invece su di una possibile data di uscita, ma i lavori - stando alle indiscrezioni - avrebbero preso il via già nel corso dell'estate scorsa dopo la pubblicazione del secondo capitolo di "The Last Of Us" su Playstation 4.