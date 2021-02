“Raya e l'ultimo drago” ai primi di marzo al cinema... o su Disney+

LOS ANGELES - Una nuova eroina, arti marziali, una spada magica e un drago azzurro. Sono questi gli ingredienti di “Raya e l'ultimo drago“, il nuovo film della Disney che uscirà a inizio marzo.

Le date, per quanto riguarda la Svizzera sono due, il 3 marzo nelle sale (se riapriranno) oppure il 5 marzo sulla piattaforma streaming Disney+. Per vederlo però, non basterà l'abbonamento normale ma sarà necessario pagare un "biglietto" come già era stato per "Mulan". Anche in questo caso sarà di 29.90 fr.

Ambientato nel mondo magico di Kumandra, prende spunto dal grande oriente per un epopea fantasy fuori dai canoni, ricca di emozioni e humour. Alla regia c'è Tom Hall, già impegnato in questa veste per “Big Hero 6” ma sempre attivo nei team creativi di altri capolavori recenti targati Disney, come "Zootropolis", "Oceania" e "Le follie dell'imperatore".

Disney