Eurovision Song Contest: Gjon's Tears è il concorrente svizzero

BERNA - Gjon's Tears è l'artista che rappresenterà la Svizzera nell'edizione 2020 dell'Eurovision Song Contest.

O meglio, che la rappresenterà se la principale manifestazione canora europea si terrà normalmente. In queste ore stanno circolando svariate voci di un possibile rinvio (o addirittura annullamento) a causa dell'epidemia di coronavirus.

Tornando al 21enne friburghese, il suo nome è stato annunciato oggi dalla Srf. «Che si tratti di gioia, tristezza o malinconia, voglio toccare le persone con la mia musica in ogni modo possibile» si legge nel comunicato stampa diffuso dalla radiotelevisione svizzera.

Da molto tempo - 10 anni, per la precisione - la Svizzera non presentava un brano in francese all'Eurosong: Gjon (all'anagrafe Gjon Muharremaj, di origini albanesi e kosovare) concorrerà con "Répondez-moi". La canzone è stata scritta da lui insieme a Xavier Michel, Alizé Oswald e Jeroen Swinnen in un camp dedicato ai cantautori.

L'edizione 2020 dell'Eurovision Song Contest è in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 12 al 16 maggio.