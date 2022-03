Michelle Hunziker paparazzata mentre bacia un uomo

MILANO - Arriva dalla Germania il nuovo scoop riguardante Michelle Hunziker. Il periodico tedesco Bunte, infatti, ha pubblicato in esclusiva le foto di un bacio tra la presentatrice - fresca dell’addio al secondo marito Tomaso Trussardi - e un uomo affascinante, moro, dai tratti tipicamente mediterranei.

Si tratta, spiega la rivista, di Giovanni Angiolini, ex partecipante al “Grande Fratello” famoso anche per essere stato indicato come il “medico più sexy d’Italia”. Sulla prima pagina del periodico - che sarà in vendita soltanto domani, 17 marzo - c’è l’immagine del bacio tra la Hunziker e Angiolini, ma la copertina spiega che all’interno sono contenute altre foto che mostrano una passeggiata dei due in Sardegna.

Al momento non sono disponibili altri dettagli riguardo al rapporto tra Michelle Hunziker e l’uomo: sardo, occhi verdi e gran fisico, Angiolini ha partecipato nel 2015 al “Grande Fratello”, show che non concluse per ragioni professionali.

Dovremo attendere per ulteriori informazioni circa la sua relazione con la Hunziker: ciò che appare chiaro è che, a due mesi dalla fine del matrimonio con Trussardi, la bella Michelle sembra pronta a voltare pagina.