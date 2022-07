In aumento la richiesta di latte vegetale

Dal 2017 la varietà di latte vegetale è aumentata considerevolmente. In testa alla classifica figura il latte d'avena, che nel 2021 è stato il latte vegetale più venduto nel commercio al dettaglio svizzero, con una quota di mercato passata dal 9 al 45% nel corso degli ultimi cinque anni. Lo studio dell'UFAG mette in evidenza il potenziale importante che rappresenta lo sviluppo di questi prodotti per l'agricoltura svizzera, in particolare per la produzione di materie prime vegetali. I sostituti del latte, sono infatti spesso prodotti con materie prime vegetali o semilavorati importati.