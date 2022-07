Adecco: calano le offerte per i manager, aumentano per tutti gli altri

Chi non cresce - La categoria dei “colletti bianchi” - dirigenti e manager - è l’unica che non ha registrato particolari cambiamenti rispetto al primo semestre dello scorso anno. Nella prima parte del 2020, gli annunci di lavoro sono calati di un buon 20%, rispetto al periodo pre-crisi (primi sei mesi del 2019). «Senza il personale necessario alla base, come cuochi e cuoche, operai e operaie oppure il personale di ufficio, le aziende non sarebbero in grado di proseguire la propria attività operativa. Pertanto, la ricerca di manager e dirigenti passa in secondo piano». Queste le parole del Country Head di Adecco Svizzera, Marcel Keller, commentando i risultati.