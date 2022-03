Un'emittente svizzera trasmette in ucraino per i rifugiati

BERNA - L'emittente televisiva online Diaspora Tv trasmetterà anche in ucraino. Le prime registrazioni si sono svolte oggi pomeriggio a Zollikofen (BE) e da questa sera saranno disponibili su Facebook, Youtube e sul sito Internet del canale.

Si tratta di uno scambio tra ucraini che sono in Svizzera da molto tempo e i nuovi arrivati, ha affermato Mark Bamidele Emmanuel di Diaspora Tv in un'intervista concessa all'agenzia Keystone-Ats. Sarà per esempio registrato un talk show e verranno tradotte in formato audiovisivo le informazioni diffuse dalla Segreteria di Stato della migrazione (Sem).

Nuovi programmi in lingua ucraina sono previsti per l'ultima domenica di ogni mese, ha precisato Emmanuel, aggiungendo che i contatti con gli ucraini sono stati allacciati tempo fa e che la guerra ha spinto a realizzare il progetto.

Fra i collaboratori dell'emittente figurano anche persone che hanno esperienza nel settore dei media. Va ricordato che ancor prima di trasmettere in ucraino, Diaspora Tv forniva informazioni in 16 lingue. Il pubblico di riferimento sono gli immigrati che si trovano in Svizzera.

L'obiettivo primario è coinvolgere le persone in ciò che accade qui, ha precisato Emmanuel. Tra i punti focali vi sono l'informazione sull'integrazione, la salute e il sistema politico svizzero. Diaspora Tv dispone di un mandato concesso dalla Sem a questo scopo.