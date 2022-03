I prodotti più acquistati cantone per cantone su Galaxus

L'inchiostro non è mai abbastanza, soprattutto durante il telelavoro. Ecco quindi che l'articolo per le stampanti risulta il prodotto più venduto di sempre su Galaxus nel 2020 e 2021. Le cartucce sono infatti l'articolo più richiesto praticamente in tutti i cantoni (Ticino compreso). Fanno eccezione solo i cantoni di Neuchâtel, Ginevra e Friborgo, dove i pannolini sono in cima alla classifica dei prodotti più venduti; gli abitanti di Zugo preferiscono invece comprare cavi USB e quelli di Basilea Città le cuffie.

Se si prende in considerazione il secondo prodotto più venduto, ecco che aumentano le differenze tra i cantoni. Nella Svizzera orientale le cartucce sono seguite a ruota dai toner, mentre nella Svizzera francese prosegue la passione per i pannolini. Gli abitanti di Zugo ordinano invece molti smartphone (ecco quindi spiegati i cavi USB in prima posizione). In Ticino, Argovia e Soletta al secondo posto troviamo gli adattatori per prese elettriche. Fa eccezione il canton Lucerna, che dopo le cartucce ordina i giochi di società.

Analizzando il terzo prodotto più venduto, si nota l'aggiunta di altre categorie tra i vari cantoni. In Vallese le persone sembrano essere state contagiate dalla passione per il bricolage, forse spinti anche dalla pandemia. I giochi da tavolo interessano anche Glarona e Appenzello esterno. Nella Svizzera centrale (insieme a Ginevra, Zurigo e Sciaffusa) sono invece più attratti dalla musica, infatti il terzo prodotto più acquistato sono le cuffie. I ticinesi e i neocastellani hanno invece acquistato soprattutto custodie per lo smartphone.

Ma come si sono evoluti gli acquisti degli svizzeri negli anni su digitec e Galaxus? I pannolini, i giochi da tavolo e gli adattatori per prese elettriche sono entrati nella top 10 per la prima volta nel 2021, mentre l’inchiostro è stato incoronato il re delle vendite due anni fa. Tra i maggiori scalatori della top 10 troviamo i cavi USB e le cuffie. E pare che i tablet e gli hard disk esterni abbiano perso d'interesse.