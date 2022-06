Una ciliegia è stata battuta all'asta per 280 franchi

Tra le circa 50 confezioni che erano in vendita, contenenti 15 dei frutti più pregiati, una scatola è stata venduta per 600'000 yen, pari a 4'238 franchi, superando il record di 450mila yen dello scorso anno. «Questi sono frutti che non si possono trovare in nessun altro posto», ha detto al termine dell'asta cittadina la vincitrice, Kyoko Nagatsuka, presidente di un conglomerato della frutta e verdura nella prefettura di Chiba, alla periferia di Tokyo, spiegando che i frutti saranno disponibili nel proprio negozio vicino la capitale.