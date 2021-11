Quanti sono i posti in aereo a meno di dieci euro

ROMA - Costano quanto un panino, un aperitivo al bar o un caffè. Sono i biglietti aerei delle linee low-cost. Così si possono organizzare viaggi con poche decine di euro e riuscire comunque ad arrivare in mete da sogno. Ma non c'è questo tipo di biglietto su tutte le tratte e non è per tutti i passeggeri.

Secondo un'analisi del Corriere della Sera sulle tre principali compagnie di volo operanti in Europa, che sono Ryanair, Wizz Air e easyJet, nel 2021 sono stati venduti sei milioni di biglietti a prezzi stracciati, un terzo solo dalla compagnia irlandese. Sulle tre i posti che vanno per la maggiore sono costati al massimo dieci euro, seguiti da un milione e mezzo di biglietti a meno di cinque euro e ancora 500mila a 13 euro. In ognuno di questi le tasse aeroportuali e governative sono incluse e solo gli extra, come un bagaglio in più o più grande o la scelta di un posto specifico, sono esclusi.

Va detto che su ogni volo non tutti i posti a sedere hanno lo stesso prezzo, che se acquistato all'ultimo può costare molto più di quanto veniva qualche settimana prima. E che i sedili dedicati a questo tipo di prezzo non sono i migliori.

Il Corriere stima che per ogni volo easyJet ci siano sei posti a questi prezzi, sette su quelli di Ryanair e undici a bordo di un Airbus Wizz Air. Viene precisato inoltre che non tutte le tratte sono coinvolte da questo abbattimento dei prezzi, al contrario è possibile trovarli sul mercato quando un volo fa fatica a essere riempito e soprattutto in bassa stagione, come a novembre e febbraio. Al contrario, se una tratta riceve una buona richiesta e i voli vengono riempiti senza fatica, diventa arduo il compito di trovare prezzi così bassi.