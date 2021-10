La lista delle migliori università al mondo vede il dominio degli Stati Uniti

WASHINGTON - La rivista statunitense U.S. News & World Report ha pubblicato la sua ottava classifica delle migliori università al mondo.

La classifica - Si assiste a un dominio a stelle e strisce: al primo posto troviamo Harvard, al secondo il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e al terzo la californiana Stanford. Il primo ateneo non statunitense è il britannico Oxford al quinto posto, preceduto dall'Università della California, Berkeley in quarta piazza. Completano la Top 10 la Columbia a New York, l'Università di Washington a Seattle, Cambridge nel Regno Unito e al nono posto a pari merito il California Institute of Technology (CalTech) e la Johns Hopkins University.

I criteri - La classifica ha preso in considerazione 1750 istituzioni in oltre 90 nazioni. Sono stati presi in considerazione 13 differenti criteri, che comprendono le collaborazioni internazionali, le pubblicazioni delle facoltà e la reputazione dell'ateneo. «Queste classifiche si distinguono dalle nostre altre per la loro enfasi sulla ricerca accademica», ha dichiarato Robert Morse, chief data strategist di US News. Lo scopo di tale elenco è di fornire «ancora più informazioni per i potenziali studenti interessati alle scuole in cui la ricerca è una priorità assoluta».

Zurigo in 26esima posizione - Il Politecnico federale di Zurigo è la prima università elvetica, nonché la meglio posizionata dell'intera Europa continentale con la sua 26esima posizione. Nella classifica europea è preceduta da quattro istituti britannici: i già citati Oxford, Cambridge e poi l'University College e l'Imperial College di Londra. L'Università di Zurigo è al 64esimo posto, il Politecnico federale di Losanna al 70esimo e l'Università di Ginevra è appena fuori dai primi 100 (101esima piazza).