Trump, l'impeachment bis al Senato lunedì prossimo

WASHINGTON - L'articolo di impeachment che accusa Donald Trump, approvato lo scorso 13 gennaio dalla Camera, sarà inviato al Senato degli Stati Uniti lunedì prossimo. Lo ha annunciato il leader della maggioranza della Camera alta, Chuck Schumer.

«Ho parlato con la speaker Pelosi che mi ha informato che gli articoli saranno inviati al Senato nella giornata di lunedì», ha detto Schumer, citato dalla CNN. L'invio degli articoli darà inizio al processo. «Sarà un processo regolare nell'aula del Senato e sarà un processo equo». Respinta dunque per il momento la proposta del leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, che aveva chiesto di far slittare tutto a febbraio.

L'ex presidente Trump è stato messo in stato di accusa, dopo i fatti di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio (giorno in cui il Congresso ha certificato i voti del Collegio elettorale), per incitamento all'insurrezione.

Trump ha scelto Butch Bowers

Nel frattempo, Trump ha ingaggiato un primo difensore per il processo: Butch Bowers, un avvocato repubblicano della South Carolina con esperienza in leggi elettorali, che ha servito sotto il presidente George W. Bush come procuratore speciale per questioni elettorali al dipartimento di giustizia e lavorato come "counsel" in Florida per John McCain nella sua corsa presidenziale del 2008.

La scelta, secondo Politico, arriva dopo che Trump ha deciso di non creare una "war room" o una piattaforma di comunicazione per contrattaccare a livello di opinione pubblica.

Inizialmente The Donald ha faticato a trovare qualcuno che lo difendesse. Gli avvocati che lo hanno rappresentato nel primo processo d'impeachment si sono defilati suggerendo che i dem ora hanno in mano un caso più solido. Tra loro una delle star del foro americano, Alan Dershowitz: «Questo è teatro politico e io non sono né un politico né un attore. Non vedo un ruolo per me come avvocato», ha spiegato Dershowitz, la cui immagine è stata nel frattempo offuscata dai suoi legami col defunto trafficante sessuale Jeffrey Epstein.

Indisponibile anche Rudy Giuliani, per il suo possibile ruolo di testimone nel processo. Bowers ha rappresentato in passato gli ex governatori repubblicani della South Carolina Nikki Haley e Mark Sandford, quest'ultimo nella sua battaglia per evitare l'impeachment dopo che era fuggito in Argentina con l'amante.