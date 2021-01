«L'impeachment? È del tutto ridicolo»

WASHINGTON D.C. - I passi verso un possibile impeachment stanno causando una rabbia terribile e sono «assolutamente ridicoli»: lo ha detto oggi il presidente statunitense Donald Trump prima di partire per il Texas. «Non vogliamo alcuna violenza», ha aggiunto.

Il presidente in carica si recherà ad Alamo per una visita a un tratto di muro che ha fatto costruire lungo il confine col Messico. È la sua prima apparizione pubblica dopo l'assalto al Congresso dei suoi fan e il primo banco di prova sulla sua 'postura' di fronte ai suoi fan.

Questo mentre la Camera si riunisce per votare entro oggi la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare entro 24 ore il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente.

Un'opzione che sembra tramontata dopo la «buona conversazione» (secondo fonti della Casa Bianca) che i due hanno avuto ieri nello studio Ovale impegnandosi «a continuare il lavoro per conto del Paese per il resto del loro mandato». Nel caso la 'House' è pronta a votare già domani la mozione per il secondo impeachment del presidente, per incitamento all'insurrezione.