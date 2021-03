Malgrado tutto, Disney World questa primavera è già sold out

ORLANDO - Niente da fare per gli americani che, nei giorni prossimi delle vacanze primaverili, pensavano di fare un salto al mitico Disney World di Orlando, Florida. Il parco, riporta il Tampa Bay Times, è infatti sold out per praticamente tutto il mese di marzo e aprile.

C'entrano le scuole chiuse, ma non solo: attualmente il parco permette l'accesso solo a una frazione del pubblico, rispetto a prima del Covid-19. Se normalmente questa era del 25% per l'occasione speciale si è pensato di aumentarla al 35%. Nel parco valgono l'obbligo di mascherina, la distanza sociale e il check della temperatura all'entrata.

L'altro maxi-parco a tema Disney, Disneyland (in California) è attualmente ancora chiuso. Stando a quanto riportato da Forbes, potrebbe però essere riaperto a partire dal 1 aprile.

L'arrivo dell'attesissimo spring break, preoccupa non poco le autorità, tanto che anche il Center for Disease Control and Prevention (CDC) ha diffuso un comunicato in tal senso, esortando gli americani a non viaggiare quest'anno, per timore di una maggiore diffusione del virus.