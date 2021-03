Su Facebook tornano i post sponsorizzati di carattere politico

WASHINGTON - Da oggi i post politici potranno essere nuovamente sponsorizzati negli Stati Uniti. Nella stessa categoria rientrano anche i post a carattere elettorale e sociale.

Il divieto era stato introdotto temporaneamente dopo le elezioni di novembre «per evitare confusione o abusi dopo il giorno delle elezioni americane» ricorda Facebook.

La piattaforma non esclude che nei prossimi mesi verranno intraprese nuove modifiche: «A differenza di altre piattaforme, richiediamo autorizzazioni e trasparenza non solo per i post sponsorizzati politici ed elettorali, ma anche per gli annunci di carattere sociale. Ma i nostri sistemi non distinguono le categorie. Abbiamo ricevuto molti feedback in merito, e abbiamo imparato qualcosa in più durante questo ciclo elettorale. Di conseguenza prevediamo di utilizzare i prossimi mesi per esaminare più da vicino il funzionamento di questo tipo di annunci per valutare eventuali modifiche».

Settimana scorsa anche Google ha revocato un simile divieto in merito alla pubblicità politica.