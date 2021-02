L'unica bolla su cui vale la pena investire?

PARIGI - All'inizio della pandemia c'era il dubbio che, tutta quell'uva, non sapessero più dove metterla. Un anno dopo, invece, i grappoli parrebbero essersi tramutati... in oro.

Le bollicine sono davvero sulla cresta dell'onda, come confermato da un reportage di Forbes, pubblicato a corredo dell'affare che coinvolge il rapper e imprenditore Jay-Z, il suo champagne Armand de Brignac e il conglomerato francese LVMH che possiede - tra gli altri - altri marchi viticoli blasonati come Moët Hennessy e Dom Perignon.

Stando a quanto riferito dal New York Times, LVMH ha acquistato il 50% delle quote di Armand de Brignac, tradizionalmente vinificato dalla famiglia Cattier e noto per le sue sfarzose e scintillanti bottiglie, e che Jay-Z aveva comprato nel 2016. I termini della transazione non sono noti, ma gli zeri in ballo verosimilmente sono parecchi.

Il gruppo transalpino, oltre ad acquisire così una posizione di ulteriore dominanza nel settore delle bollicine di lusso, si aggiudica anche il diritto di distribuzione internazionale.

Riferendosi allo champagne Forbes parla scherzosamente «dell'unica bolla su cui abbia senso investire», una battuta dietro alla quale si celano un po' di verità e, senza dubbio, almeno un paio di punti di riflessione.

Se nell'era pre-pandemica le vendite globali dello champagne erano schizzate alle stelle con utili miliardari, con l'arrivo della pandemia questa tendenza al rialzo si era azzoppata. Oltre a drastici cali nelle vendite era molta la preoccupazione per il futuro in un settore - quello del lusso - fortemente legato a locali e agli eventi mondani.

Con l'arrivo dei vaccini la tendenza però è quella dell'ottimismo, graduale ma deciso, e un certo fermento. Questo si traduce una rinnovata voglia di spendere e investire così come di festeggiare. Un esempio? Secondo Forbes l'insediamento di Joe Biden avrebbe portato a un boom nei consumi come non se ne vedevano da mesi.

Lo champagne - da perfetto veicolo per le celebrazioni nonché bene status-quo che nel tempo non si deprezza, ma si apprezza (sic) - è ritenuto un affare interessante come dimostrato dalla mossa di LVMH.