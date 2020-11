L'OMS crea un Consiglio economico sulla salute "per tutti"

ROMA - Come creare valore e crescita economica mettendo al centro la salute per tutti: è questo l'obiettivo su cui dovrà lavorare il nuovo "Consiglio per l'economia di salute per tutti", istituto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e che sarà composto da esperti di sanità ed economisti.

A presiedere il nuovo organismo sarà l'economista italiana Marianna Mazzucato, docente di Economia dell'innovazione presso lo University College di Londra.

«La pandemia da Covid-19 ha dimostrato quali sono le conseguenze di un cronico sotto-finanziamento della salute pubblica. Non c'è però bisogno solo di più investimenti, bensì anche di ripensare come valutiamo la salute», ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante l'annuncio della nascita del nuovo Consiglio all'Assemblea mondiale della salute.

Il Consiglio avrà il compito di elaborare documenti di lavoro e progetti pilota sugli investimenti da fare nei sistemi sanitari locali e globali per il futuro, non solo a breve termine, al fine di rendere le economie più forti, inclusive e sostenibili.

«Stiamo vivendo una crisi sotto più fronti: economico, climatico e sanitario. Se continuiamo a mettere una toppa al sistema ogni volta, saremo sempre un passo indietro - ha detto Mazzucato - Sono emozionata dal poter lavorare su un'agenda economica di iniziative 'Salute per tutti', per far sì che le nostre economie possano mettere al centro inclusione e benessere».

Ritornare allo status quo dopo la pandemia non sarà abbastanza, secondo Mazzucato, ma «avremo bisogno di una trasformazione dei sistemi sanitari guidata dall'innovazione, per raggiungere benessere economico ovunque».

È arrivato il momento, ha concluso il direttore generale dell'Oms, «di non vedere più la sanità come un costo, ma come un investimento per creare delle economie produttive, stabili e resilienti».