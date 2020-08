La "guerra" di Fortnite: iPhone rivenduti per migliaia di dollari

CUPERTINO - L’improvviso addio di Fortnite - il popolarissimo battle-royale sulla cresta dell’onda da diversi anni - dagli store digitali di Apple e Google ha spinto alcuni utenti del gioco a rivendere i propri smartphone in rete in cambio di cifre esorbitanti. Ma andiamo per gradi.

La guerra fredda tra Epic Games, casa di sviluppo proprietaria del gioco, e i due colossi ha preso il via a seguito dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione. Per l’occasione, Epic ha inserito nelle versioni iOS e Android un sistema di pagamento proprietario per gli acquisti in-app, che garantisce uno sconto sui prezzi.

La scintilla - Il problema è che lo fa scavalcando i paletti previsti da Google e Apple, ossia evitando la commissione del 30% che gli sviluppatori pagano a Cupertino e Mountain View. E così Fortnite è stato rimosso da entrambi gli store. E, per quanto riguarda la versione Apple, Epic Games ha tempo fino al 28 agosto (all’indomani del lancio della nuova stagione del gioco) per correggere il tiro.

Il rischio è il ban totale di tutti i prodotti (anche futuri) targati Epic dallo store della Mela morsicata, sia mobile che per i Mac. Un'eventualità contro la quale la casa di sviluppo ha già presentato un'istanza di ingiunzione preliminare.

Prezzi folli - Nel mezzo delle schermaglie, qualcuno ha pensato bene di sfruttare il caos per guadagnarci qualche soldo. E così hanno iniziato a comparire su eBay numerosi “melafonini” in vendita, con il software installato, per diverse migliaia di dollari (o euro, a seconda della regione del venditore). In tanti ci hanno provato, con richieste che hanno in alcuni casi raggiunto (e superato) i 10mila dollari.

Il buon senso sembra però aver avuto la meglio, considerato il numero esiguo di transazioni portate a termine. Anche perché, se da un lato Apple non può rimuovere forzatamente un’app da un dispositivo dall’altro può comunque renderla inutilizzabile attraverso un futuro aggiornamento del sistema operativo.

Acquisti... veri o no? - Tuttavia, qualche acquisto assurdo sembra esserci stato. In Europa due iPhone sono stati venduti rispettivamente a 3’650 e 2’800 euro, mentre negli Stati Uniti la cifra più alta spesa è attorno agli 8’000 dollari. Ma anche in questi casi potrebbe trattarsi di una farsa, orchestrata dagli stessi venditori per rilanciare e alzare il prezzo. Un fenomeno tutt’altro che nuovo su eBay.