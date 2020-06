Gli Stati Uniti hanno vietato i voli delle compagnie aeree cinesi

WASHINGTON D.C: - L'amministrazione Trump ha confermato che dal 16 giugno sospenderà i voli della compagnie cinesi in Usa perché Pechino non ha ancora autorizzato quelle americane a riprendere l'attività in Cina nonostante la fine del lockdown per la pandemia di coronavirus.ani.

La mossa dell'amministrazione americana sarebbe il frutto delle pressioni, finora vane, esercitate su Pechino per permettere alle compagnie aeree americane di riprendere a volare verso la Cina. Per Washington le autorità cinesi avrebbero violato un accordo sui voli fatto tra le due più grandi economie al mondo.

Già da tempo, Delta e United Airlines hanno chiesto di ripristinare i voli verso la Cina che continuano a essere bloccati nonostante le compagnie aeree cinesi durante la pandemia abbiano continuato a operare sugli Stati Uniti.

Il ministro dei Trasporti Usa non ha escluso che la misura possa entrare in vigore anche prima.