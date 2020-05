Sony, ecco il nuovo brand per PlayStation: logo e animazione

TOKYO - Sony cambia d'abito la sua franchise PlayStation e decidere di renderla ancora più identificabile tramite la presentazione di un nuovo brand, intitolato "PlayStation Studios".

Come si può vedere nel video rilasciato dalla compagnia, vengono presentati il nuovo logo e la nuova animazione di apertura (insomma quella che si avvia ogni volta che facciamo partire uno dei giochi Ps), che riprende i personaggi più iconici delle uscite degli scorsi anni.

Sony ha inoltre spiegato di aver realizzato animazioni più lunghe e più brevi per poterle usare anche nei trailer e nelle pubblicità, ma anche versioni fisse adattabili sulle confezioni e sui dischi di gioco.

L'uscita della PS5 - Era stato un annuncio di lavoro della stessa Sony ad accendere le discussioni per quanto riguarda un possibile rilascio della console PlayStation 5 già ad ottobre.

Tuttavia, dopo essere stata contattata dalla rivista Famitsu, Sony ha dichiarato che non è così, e che si è solo trattato di un errore da parte del sito di annunci di lavoro. La data di rilascio esatta rimane così ancora un mistero, ma è comunque prevista per la fine dell'anno.

Crolla l'utile - Nel frattempo, come riportato dall'Agenzia Ats ans, Sony ha annunciato una contrazione dell'utile netto per l'anno fiscale appena concluso del 36% a 582 miliardi di yen (circa 5,22 miliardi di franchi), mentre si trova costretta a ritirare le stime sull'esercizio fiscale in corso per via delle troppe incognite sul business.

L'azienda, lo ricordiamo, è stata penalizzata dalla chiusura forzata dei propri impianti di produzione per un lungo periodo.