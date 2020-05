Warren Buffet vende tutte le sue azioni in compagnie aeree: «Il mondo è cambiato»

NEW YORK - 89 anni ma da molti considerato ancora una vecchia volpe dal gran fiuto, la mossa recente di Warren Buffet e della sua holding ha fatto alzare le orecchie a diversi. Il magnate, infatti, ha deciso per la vendita completa del suo portafoglio di titoli legati all'aviazione.

Buffet, puntualizza il Guardian, possedeva quote in quattro delle maggiori compagnie aeree americane: Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines e Delta Airlines. Il motivo, riassunto in una battuta: «Il mondo è cambiato dopo il Covid-19». Secondo gli analisti questa mossa è destinata ad avere ripercussioni diverse e anche profonde sull'economia mondiale, già in stato di shock.

E con l'aviazione in uno stato di stallo dal quale è ancora difficile prevedere un'uscita, la scelta è stata dettata dal non evolversi della situazione: «Lo abbiamo fatto sostanzialmente perdendoci soldi», ha spiegato lo stesso Buffet durante un meeting della sua compagnia Berkshire Hathaway.

Durante la crisi del 2008, la holding si era mossa per sostenere diverse compagnie con iniezioni milionarie (nello specifico a Goldman Sachs) ma non questa volta: «Non c'è nulla di veramente interessante là fuori... Non sosterremo nulla che potrebbe rivelarsi una mangiasoldi in futuro...».