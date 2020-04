Ikea svela la ricetta delle polpette e della salsa, con tanto di istruzioni

STOCCOLMA - Ikea, apprezzata per i suoi mobili (e per le sue istruzioni) in praticamente tutto il mondo, è famosa anche per... le polpette, spesso gustate con la loro salsa speciale. Tuttavia la loro ricetta non era mai stata svelata al pubblico. Fino ad ora.

La multinazionale ha infatti deciso di rendere pubblica la ricetta, e permettere così ai fidati clienti (anche del ristorante) di riprodurle fedelmente a casa propria durante la quarantena, in attesa di tornare a guastarle in negozio. «Sappiamo che ad alcuni potrebbero mancare le nostre polpette, motivo per cui abbiamo condiviso questa alternativa casalinga che si basa su ingredienti facilmente accessibili. Stare a casa può essere difficile, ma vogliamo aiutare a rendere la vita di tutti un po' più facile e divertente. Buon appetito, o smaklig måltid, come diciamo in Svezia!» ha dichiarato Lorena Lourido, country food manager di Ikea Uk e Irlanda.

La ricetta è stata condivisa sul profilo Twitter inglese dell'azienda, con tanto di "manuale d'istruzioni" per "l'assemblaggio".

La ricetta - Le polpette richiedono sette ingredienti: carne macinata di manzo (500 g), carne macinata di maiale (250 g), una cipolla, uno spicchio d'aglio, pan grattato (100 g), un uovo, latte intero (5 cucchiai), sale e pepe.

Procedimento: unire le due tipologie di carne, e mischiarle per bene. Aggiungere la cipolla e l'aglio finemente tagliati, poi il pan grattato e l'uovo. Amalgamare il tutto. Infine aggiungere il latte, sale e pepe. Una volta terminato, formare le classiche polpette, e lasciarle riposare un paio d'ore in frigorifero. Trascorso il tempo indicato, in una padella scaldare l'olio (di semi) e rosolare le polpette. Una volta "sigillate", spostarle in una pirofila, chiusa con un coperchio, e continuare a cuocerle in forno per 30 minuti a 160 gradi (o 180 ventilato).

La salsa è invece composta da: burro (40 g), farina (40 g), brodo vegetale (150 ml), brodo di manzo (150 ml), panna intera (la ricetta inglese parla di "double cream"; 150 ml), salsa di soia (2 cucchiai), senape di Digione (un cucchiaino).

Per prepararla si comincia sciogliendo il burro, a cui andrà aggiunta la farina, mescolando per due minuti. Poi tocca ai due brodi, senza dimenticare di mescolare, e alla panna, salsa di soia e senape. Portare tutto a ebollizione e pian piano la salsa si addenserà.

Et voilà, la salsa è pronta per essere servita sopra le polpette.

Saranno davvero come quelle gustate al ristorante Ikea? Provare per credere.

Nel frattempo: buon appetito! O meglio, smaklig måltid!