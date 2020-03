Flixbus sospende l'attività sul territorio italiano

ROMA - I pullman verdi di Flixbus si mettono in auto-quarantena in Italia. A seguito delle nuove misure introdotte dal governo per contenere il coronavirus l'azienda di trasporti, per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni che chiedono di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza, sospenderà fino al 3 aprile 2020 il servizio su tutto il territorio italiano, oltre a tutti i collegamenti verso la Germania, l'Austria e la Svizzera

Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso, tramite voucher, del prezzo totale del biglietto precedentemente acquistato, fa sapere l'azienda attiva anche in Svizzera che gestisce autobus di lunga percorrenza.