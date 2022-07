Brucia un ostello, 8 morti e 4 feriti

L'incendio in sé è stato domato in poche ore, ma "le sbarre alle finestre hanno impedito alla gente di mettersi in salvo e questa è stata la causa principale dei decessi", dice Andrei Rumiantsev, capo ad interim dei servizi di sicurezza di Mosca citato dalla Tass, il quale ha aggiunto che l'allarme antincendio non ha funzionato.