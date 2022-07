Arrestati tre membri dei Pink Panthers, la banda che svaligia le gioiellerie

I precedenti - Sono indagati per un tentativo di rapina ai danni della gioielleria Schereiber di via Borgospesso, avvenuta a Milano l'8 maggio 2019; Zugic anche per la rapina alla gioielleria Crivelli avvenuta il 12 gennaio 2022 in via della Spiga a Milano (oltre che a seguito di un mandato di cattura internazionale per un omicidio avvenuto in Montenegro nel 2016) e per una rapina avvenuta in via Roma, a Genova, il 29 luglio 2017; Ljumic anche per un colpo messo a segno sempre a Milano alla gioielleria La bottega del Tempo di via Cesare Battisti il 19 ottobre 2019; Lazarevic anche per una rapina commessa a Roma, il primo febbraio 2012, alla gioielleria Roberto Coin.