Il rifornimento dell'artiglieria russa in Ucraina potrebbe essere diventato più complicato

Per tutelare i colpi d'artiglieria superstiti, Mosca avrebbe deciso di spostare i depositi sempre più lontano dalla linea del fronte, in modo da sottrarli alla gittata delle nuove armi a disposizione di Kiev. Ciò comporta un certo ritardo nel far giungere i proiettili sul fronte: «I russi ora devono trasportare tutti quei rifornimenti, diciamo, per 100 chilometri anziché per 30 chilometri». Una questione prettamente logistica - alla quale bisogna sommare la penuria di camion - che potrebbe spiegare perché l'artiglieria russa non tuona più come prima sul fronte orientale.