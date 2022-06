L'artiglieria e l'orologio. Quanto possono reggere gli ucraini?

La guerra che si sta combattendo nel Donbass è divenuta uno scontro di artiglieria. E l'utilizzo intensivo di questi armamenti si traduce in un certo grado di usura degli stessi. E in tempi brevi. Se ora il Cremlino può contare su linee rapide per effettuare riparazioni e ottenere pezzi di ricambio, lo stesso non accade per Kiev, che con ogni probabilità in questa fase si trova costretta a inviare al fronte tutto ciò che le arriva. E a farlo subito, non riuscendo a costituire un minimo di riserva. Si sommano poi ulteriori fattori. I costi, che non vanno mai dimenticati. Così come il fatto che alcune delle armi richieste da Kiev, in particolare quelle più moderne e dotate di una lunga gittata, non abbiano avuto seguito, probabilmente per il timore che queste possano, prima o poi, finire in mano ai russi.