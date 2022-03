Temperature più alte della media e la discarica va a fuoco

DELHI - Rifiuti in fiamme e fumi tossici. A due passi da Delhi è scoppiato un incendio sulla cosiddetta "montagna della vergogna". I vigili del fuoco sono al lavoro da lunedì, ma l'instabilità del pattume mette in difficoltà le operazioni di spegnimento. Non è ancora stata stabilita la causa del rogo, ma non è escluso che l'ondata di calore che sta colpendo l'India in questi giorni ne sia responsabile.

Mentre in Svizzera le temperature tornano a scendere, la colonnina di mercurio in India si alza in maniera preoccupante. Il centro meteorologico nazionale ha messo in allerta dieci distretti in cui potrebbero registrarsi picchi anche fino a 43 gradi centigradi. Si prevede che l'ondata di calore perduri per i prossimi tre giorni e alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e donne incinte viene raccomandato di restare in casa.

Mentre l'estate indiana avanza, appena fuori da Delhi, che ha una popolazione di quasi 20 milioni di persone, è scoppiato un incendio nella discarica di Gazhipur. La nube che da ieri si alza dai rifiuti sta causando problemi d'intossicazione alle persone che vivono nell'area circostante. I vigili del fuoco sono al lavoro, ma le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dall'instabilità della "montagna della vergogna".

Si stima che ogni giorno vengano scaricate sul sito 2'500 tonnellate di rifiuti, nonostante la capacità massima sia stata raggiunta più di dieci anni fa. Inoltre, non c'è differenziazione. E il fatto che si tratti di rifiuti misti fa temere che, riporta il Guardian, il fuoco stia rilasciando nell'aria ogni sorta di tossine, dall'anidride solforosa all'azoto. La polizia ha dichiarato all'Hindustan Times che appena il sito verrà reso sicuro, potranno iniziare le indagini per stabilire le cause del rogo. Secondo gli esperti lo scoppio dell'incendio potrebbe essere legato alle forti temperature di questi giorni.

Reuters