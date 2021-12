Esplosione nei pressi di una stazione a Monaco, è un ordigno bellico

MONACO DI BAVIERA - Un'esplosione è avvenuta nelle vicinanze della stazione ferroviaria Donnersbergerbrücke a Monaco di Baviera. Lo riferisce la polizia cittadina.

Nell'area sono in corso dei lavori di costruzione. «I nostri esperti sono già sul posto. La zona di pericolo è stata transennata» scrive la polizia su Twitter. Il traffico ferroviario nella stazione centrale della città è stato a lungo fermo. Intorno alle 15 sono state riaperte quattro linee a lunga percorrenza.

Secondo le ferrovie tedesche, citate dai media locali, si è trattato dell'esplosione di un ordigno aereo, sganciato sulla città durante la Seconda guerra mondiale. Circostanza poi confermata dalla polizia. La bomba è esplosa durante dei lavori che si stavano svolgendo all'interno di una galleria, in un'area di cantiere di proprietà della Deutsche Bahn.

Il bilancio è di quattro persone ferite, una delle quali gravemente. Non è chiaro se si tratti di operai al lavoro nel cantiere. Sul posto è presente un ingente dispositivo di soccorso, che comprende anche due elicotteri. Nell'area sono attualmente in corso dei lavori di bonifica.

La bomba aeronautica esplosa aveva un peso di 250 chilogrammi ed è stata perforata durante i lavori di scavo in un cantiere, ha dichiarato alla Bild il ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann. «I detriti sono volati per centinaia di metri. In questo momento è in corso una perlustrazione dell'area».

Im Rahmen von Bauarbeiten kam es zu einer Explosion im Nahbereich der #Donnersbergerbrücke.

Unsere Experten sind bereits vor Ort. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, außerhalb dieses Bereichs besteht keine Gefahr.

Der Zugverkehr am #Hauptbahnhof ist momentan gestoppt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 1, 2021

Keystone