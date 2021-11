Primo giorno senza morti a Rio de Janeiro dall'inizio della pandemia

RIO DE JANEIRO - Il Comune di Rio de Janeiro ha registrato il primo giorno senza morti per coronavirus dall'inizio della pandemia. «Siamo entusiasti di poter scrivere questo per voi: sabato, per la prima volta dall'inizio della pandemia, Rio de Janeiro non ha registrato alcun decesso per Covid 19», ha scritto ieri sui social la segreteria comunale alla Salute.

«Non abbiamo avuto alcun ricovero per questa malattia negli ospedali comunali» da sabato, aggiunge il messaggio.

In tutto il Brasile ieri sono stati registrati 97 decessi, portando il totale a 612'722, con una media mobile di 201 ogni 24 ore nell'ultima settimana.

Il numero totale dei contagiati è salito a 22'015'036, compresi i 5'064 di ieri, con una media di 8'509. In termini di vaccinazioni, il Paese di 215 milioni di abitanti ha raggiunto quota 157,9 milioni di persone con almeno una dose, cifra che rappresenta il 74% della popolazione nazionale.

Il numero di brasiliani che hanno ricevuto entrambe le dosi è invece salito a 129,1 milioni, pari al 60,5% della popolazione complessiva, secondo i dati divulgati dalle segreterie sanitarie dei 27 governi statali.