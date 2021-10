Colin Powell è morto di Covid 19

NEW YORK - Si è spento a 84 anni l'ex-Segretario di Stato Colin Powell.

Stando a quanto scrive la CNN lottava da tempo con una serie di complicazioni sovvenute in seguito al contagio da coronavirus. A darne notizia, è stata la famiglia con un post Facebook.

Repubblicano di ferro e primo afroamericano a coprire la carica di Segretario di Stato era stata una delle figure chiave della politica americana a cavallo del 20esimo e 21esimo secolo, durante la presidenza di entrambi i Bush.

Militare professionista, col rango di generale, dalla guerra in Vietnam si era fatto strada fino a diventare Capo dello stato maggiore congiunto di Bush (padre) e poi Segretario di Stato di Bush (figlio). Entrambi i ruoli ricoperti con un forte senso di responsabilità e integrità.

Unica grande macchia nella sua carriera l'avvallo davanti alle Nazioni Uniti per la seconda guerra in Iraq, proponendo una serie di documenti d'intelligence fallaci che parlavano di «armi di distruzione di massa» che, in seguito non sono poi state rinvenute.

Finita l'era Bush si era poi gradualmente allontanato dal partito repubblicano e dalla politica attiva.