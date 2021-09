Forte esplosione in un complesso residenziale di Goteborg, 25 persone sono rimaste ferite

GOTEBORG - Un'esplosione ha interessato un grosso complesso residenziale della città svedese di Goteborg. Lo ha riferito la radio pubblica SR.

25 persone sono state trasportate all'ospedale e tre donne tra i 60 e gli 80 anni d'età sarebbero in gravi condizioni, spiegano i media locali. I servizi d'emergenza sono ancora al lavoro per evacuare i residenti e per spegnere le fiamme che sono divampate. Al momento il rogo non è considerato sotto controllo.

Sono centinaia le persone che hanno temporaneamente lasciato la propria abitazione. Alcuni residenti hanno spiegato di essersi messi in salvo saltando dalle finestre per l'impossibilità di usufruire delle trombe delle scale, interessate dall'esplosione o intasate dal fumo dell'incendio.

«Parecchi appartamenti sono interessati. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l'esplosione» dichiarano i responsabili sul posto. La polizia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti. L'allarme antincendio è scattato questa mattina poco prima delle cinque. Pompieri e servizi di soccorso sono giunti sul posto con una ventina di unità.

keystone-sda.ch (BJORN LARSSON ROSVALL/TT)