Sparatoria in un ristorante a Kenosha, 3 morti e un uomo in fuga

KENOSHA - Tre persone sono rimaste uccise ed altre due ferite in modo grave, in una sparatoria avvenuta dopo mezzanotte in un locale a Kenosha, Wisconsin. Lo rende noto la polizia attivatasi.

Il responsabile non è ancora stato individuato, ma secondo le autorità si tratterebbe di un'azione mirata e isolata - verosimilmente un regolamento di conti fra malavitosi - e quindi non ci sarebbero pericoli per la comunità.

«Non saprei dire quanti spari ho sentito», racconta un abitante del quartiere la cui abitazione è antistante il ristorante in questione, «un paio all'inizio, poi si sono moltiplicati, in tutto saranno stati ben più di dieci. Dalla finestra ho visto la gente che scappava dalla porta del locale».