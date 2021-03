Artiglieria sull'ospedale, almeno 5 persone uccise

ATAREB - È di almeno cinque vittime, tra le quali c'è anche un bambino, il primo bilancio dell'attacco contro l'ospedale di Atareb, in Siria, colpito - nonostante il cessate il fuoco in vigore da oltre un anno in tutta la regione - dalle raffiche di artiglieria delle forze del regime. A riportare la notizia sono stati il ministero della Difesa turco e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus) in Siria.

Altre undici persone, tra le quali si contano anche alcuni operatori sanitari, sono rimaste ferite nell'attacco di questa mattina. A essere raggiunto dai colpi, ha precisato l'Ondus, sono stati in particolare l'ingresso della struttura e il cortile dell'ospedale. Una delle vittime era un impiegato dell'ospedale.

L'ospedale di Atareb è situato nella periferia di Aleppo e, stando a quanto riferito da Al Jazeera, serve circa 100mila persone nell'area.

I cosiddetti "Caschi bianchi", ufficialmente conosciuti come "Syria Civil Defence", hanno condannato l'attacco, parlando di «un crimine» di stampo «terroristico» perpetrato «dal regime di Assad». L'organizzazione, in una nota, scrive inoltre che «questo crimine è la continuazione di una politica sistematica, a opera del regime e della Russia, che prende di mira strutture mediche e ospedali» con l'obiettivo di «privare i civili di questi servizi vitali».

AFP