Con l'auto sui pedoni, tre morti a San Diego

SAN DIEGO - Almeno tre persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite dopo che un auto è finita su un marciapiede del centro di San Diego, falciando i pedoni presenti.

Lo ha reso noto la CNN, che ha ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base delle prime informazioni emerse.

L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 21 sotto un tunnel del centro di San Diego, dove alcune persone - sembrerebbe dei senzatetto - stavano cercando riparo dalla pioggia.

Per motivi che andranno chiariti, l'auto ha virato improvvisamente a destra, percorrendo completamente una sezione di marciapiede dove si trovavano una decina di persone, prima di rientrare sulla carreggiata.

Il 71enne alla guida del mezzo è allora uscito dal veicolo per prestare soccorso ai feriti, e si è poi consegnato agli agenti che lo hanno arrestato. A quanto emerge, era alla guida nonostante il suo stato fosse alterato (presumibilmente dall'alcol).

«Il modo in cui ha guidato lungo il marciapiede... era... come se non avesse tolto il piede dall'acceleratore finché non è rientrato in strada», ha detto un testimone all'emittente KGTV.

L'uomo è ora accusato di tre capi d'accusa per omicidio colposo, cinque capi d'accusa per gravi danni fisici e un capo d'accusa per guida in stato d'ebrezza, ha detto la polizia di San Diego

Reuters