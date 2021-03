Liberate le 279 studentesse rapite venerdì

JANGEBE - Tutte le 279 studentesse rapite venerdì da una scuola di Jangebe sono state liberate, e si trovano ora al sicuro all'interno dei locali dell'edificio del governo di Zamfara. Lo ha fatto sapere il governatore dello Stato Bello Matawalle all'AFP: «Sono felice di annunciare che le ragazze sono state liberate, e sono appena arrivate nell'edificio del governo. Sono in buona salute». Le ragazze sono in buona salute.

Dopo il terzo attacco nelle scuole nigeriane in meno di tre mesi, i funzionari governativi si sono messi in contatto con i rapitori per ottenere la liberazione delle ragazze. Stando ad alcune fonti, ci sarebbe stata anche la collaborazione di alcuni ex rapitori pentiti.