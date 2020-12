Esplosione in un capannone industriale a Bristol, si temono molti morti

BRISTOL - Uno enorme scoppio, avvenuto in mattinata ad Avenmouth - non lontano da Bristol - ha letteralmente sconquassato uno stabilimento, e avrebbe causato un imprecisato numero di morti e feriti. A riportarlo i media britannici che parlano anche di un intervento in forze di vigili del fuoco e di soccorritori.

L'esplosione, avvenuta per cause ancora da stabilire attorno alle 11.20, ha interessato un area industriale nella periferia della città. Per quanto riguarda le vittime, non vi è ancora l'ufficialità della loro presenza, ma i vigili del fuoco parlano di diverse vittime: «Stiamo ancora cercando i dispersi», confermano.

Diversi, invece, i feriti presi in consegna dalle ambulanze giunte sul posto.