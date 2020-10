Tragedia sui binari: muoiono due fratelli adolescenti

BRUCKBERG - Una triste vicenda arriva dalla cronaca tedesca: due fratelli, di 13 e 17 anni, hanno perso la vita sui binari vicino alla stazione di Landshut, in Bassa Baviera.

Dalle prime ricostruzioni, i due giovani erano intenzionati a prendere un treno, e per non perdere la coincidenza hanno attraversato il passaggio a livello (nonostante le barriere fossero abbassatesi) di Bruckberg. Purtroppo, proprio in quel momento sopraggiungeva un treno regionale, che non ha lasciato scampo ai giovani.

Un portavoce della polizia ha detto che il macchinista ha tentato in tutti i modi di avviare una frenata d'emergenza, ma che ormai era troppo tardi.

Numerosi studenti e passanti presenti nelle vicinanze hanno assistito al terribile incidente. Per loro, così come per i passeggeri, il macchinista, e per la famiglia e gli amici delle vittime, sono ora attive le squadre d'intervento del Care Team, che si sono recate prontamente sul posto con oltre 100 unità.

Come conferma lo Spiegel, il sindaco di Bruckberg Rudolf Radlmeier ha dichiarato che oggi è una «giornata nera come la pece per la comunità».

keystone-sda.ch (Matthias Balk)