La polizia interviene per disperdere un assembramento: era una festa di matrimonio

BLACKBURN - La polizia di Blackburn è intervenuta per disperdere un assembramento di oltre 100 persone, che in realtà era una festa di matrimonio.

In un comunicato si spiega che gli agenti sono intervenuti domenica in seguito a una «significativa violazione delle restrizioni Covid-19» messe in atto nella città a partire dal 14 luglio. Una situazione che «ha messo tutti in pericolo», spiega la polizia, che parla di «episodio deludente».

Il raduno superava in realtà anche i limiti nazionali imposti per contrastare la pandemia, così «gli agenti si sono attivati e il raduno è stato disperso senza ulteriori problemi». Il comunicato si conclude con un invito alla popolazione: «Per favore lavorate con noi per mantenere tutti al sicuro seguendo le linee guida e le restrizioni».