Mattia, il "paziente 1" italiano, è tornato a casa. Più di 600 morti rispetto a ieri

ROMA - Mattia, colui che era divenuto noto come il "paziente 1" italiano, è stato dimesso dall'ospedale San Matteo di Pavia ed è potuto tornare a casa a Codogno. Ricoverato il 19 febbraio, era stato trasferito nell'ospedale pavese un paio di giorni dopo. Le sue condizioni erano apparse disperate, ma fortunatamente è riuscito a riprendersi lentamente e due settimane fa ha ricominciato a respirare in autonomia.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Lombardia ha dichiarato: «Io sono stato fortunato, state a casa».

I dati di oggi - Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito gli ultimi dati a livello nazionale. Oggi i guariti sono 408, che portano il totale a 7423. I nuovi casi di positività sono 3780, che fanno salire il totale delle persone che attualmente hanno il coronavirus a 50418. Di questi 26522 si trovano in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o asintomatici. Le persone che hanno dovuto ricorrere alla terapia intensiva sono 3204. Sale il numero delle persone morte: sono 602 in più di domenica.

I numeri sono lievemente inferiori a quelli comunicati ieri: i morti erano 651 e i nuovi contagiati 3957.

Sicilia da bloccare - «Nessuno deve più entrare in Sicilia, lo sa il ministro dell'Interno, lo sa il premier Conte, lo sa il ministro Boccia, lo sanno tutti a Roma. In Sicilia i provvedimenti parlano chiaro: lo Stretto lo possono attraversare solo le forze dell'ordine e armate, i sanitari e i lavoratori pendolari».

Così si è espresso il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, all'indomani della fuga di veicoli verso l'isola e la conseguente reazione stizzita del sindaco di Messina Cateno De Luca.

Otto pazienti vanno in Germania - Un segnale di solidarietà trans-nazionale arriva dalla Germania: sei persone affette da Covid-19 saranno trasferite e curate in ospedali del Land della Sassonia. Il governatore Michael Kretschmer dice di aver risposto così a una richiesta giunta dall'Italia. Si tratta del primo trasferimento di malati italiani in un'altra nazione dell'Unione europea. «È un segnale molto importante il fatto che anche noi possiamo aiutare gli altri» ha dichiarato Kretschmer.

Altri due pazienti si trovano già in Germania, ha dichiarato il capo della Protezione civile Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana.

I droni per monitorare gli spostamenti - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha emanato una disposizione che autorizza le Polizie locali a usare droni per «le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale». Si tratta in sostanza di una deroga alle norme che regolano l'utilizzo dei dispositivi a pilotaggio remoto.

Il tutto avviene dietro specifiche richieste e «nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica».