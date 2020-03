Doppio inseguimento sulle strade di Adelaide: arrestati 7 minorenni

ADELAIDE - La polizia australiana ha arrestato ieri 7 minorenni in due diversi inseguimenti avvenuti nella città di Adelaide, rispettivamente nella zona di Adelaide Hills e nei sobborghi situati a nord della capitale dello Stato dell’Australia Meridionale.

Il primo inseguimento - riferisce ABC News - è avvenuto attorno alle 6 del mattino. Gli agenti di polizia hanno identificato un SUV Mazda rubato ma il conducente ha aggirato il blocco stradale, dandosi alla fuga. Per fermare il veicolo le autorità hanno dovuto ricorrere alle strisce chiodate.

Con tre pneumatici forati, il SUV è stato infine bloccato. A bordo sono stati scoperti due giovani, un ragazzo e una ragazza, di 15 anni. Entrambi sono stati denunciati per uso illecito di un veicolo. Per la giovane è scattata pure una denuncia per guida senza patente e per aver ignorato lo stop ingaggiando un inseguimento con la polizia.

Durante la stessa mattina, altri cinque giovani - un bambino di 10 anni e quattro adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni - sono stati arrestati in circostanze simili. L’auto coinvolta era in questo caso una Hyundai, anch’essa rubata. All’inseguimento hanno preso parte anche un elicottero della polizia e l’unità cinofila.