Coronavirus, primo caso di trasmissione avvenuto fuori dalla Cina

HANOI - È stato registrato in Vietnam il primo caso di trasmissione del coronavirus 2019-nCoV da uomo a uomo finora avvenuto al di fuori della Cina. Lo rende noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). «Si tratta di un caso confermato in Vietnam, che non aveva precedenti di viaggio in nessuna parte della Cina, ma - si legge nella nota dell'Oms - era un familiare di una persona che aveva visitato Wuhan». Ciò, rileva l'organizzazione internazionale, «suggerisce un esempio di trasmissione uomo a uomo».

Secondo la nota dell'Oms, sono finora 1'320 i casi confermati per il nuovo coronavirus 2019-nCoV a livello globale.

Di questi, 1.297 casi sono stati segnalati in Cina, inclusa Hong Kong (5), Macau (2) e Taipei (3); sono 23 i casi confermati al di fuori della Cina, in 9 Paesi.

Confermato il terzo caso negli Usa - Le autorità sanitarie americane hanno confermato il terzo caso di coronavirus negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media americani. Si tratta di una persona rientrata ad Orange County, nel sud della California, dalla città cinese di Wuhan, l'epicentro dell'epidemia del coronavirus e al momento è ricoverato in isolamento nell'ospedale locale «in buone condizioni», riferiscono le autorità sanitarie della contea.

I funzionari statali e federali stanno monitorando chiunque abbia avuto stretti contatti con la persona ed è a rischio di infezione.

Gli altri due casi di virus originati in Cina sono stati confermati nello stato dell'Illinois e di Washington. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha affermato che sta adottando misure aggressive per fermare la diffusione del virus negli Stati Uniti, ma mentre lo considera una grave minaccia per la salute pubblica, il rischio immediato per gli americani è basso.